Трехкратный чемпион мира Далалоян получил травму ахиллова сухожилия

Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян получил травму ахиллова сухожилия и пропустит чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил с ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.
Спортсмена на грядущем турнире, который пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля, заменит Кирилл Прокопьев.
По словам врачей Далалоян сможет восстановится к началу Олимпиады в Токио.
«Сегодня спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Врачи дают благоприятные прогнозы, они отводят на полное восстановление три месяца. Мы продолжаем рассчитывать на этого спортсмена», - приводит слова Родионенко ТАСС.
Добавим, что олимпийские соревнования по спортивной гимнастике начнутся 24 июля.