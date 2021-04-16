Трехкратный чемпион мира Далалоян получил травму ахиллова сухожилия

Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян получил травму ахиллова сухожилия и пропустит чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил с ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.

Спортсмена на грядущем турнире, который пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля, заменит Кирилл Прокопьев.

По словам врачей Далалоян сможет восстановится к началу Олимпиады в Токио.

«Сегодня спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Врачи дают благоприятные прогнозы, они отводят на полное восстановление три месяца. Мы продолжаем рассчитывать на этого спортсмена», - приводит слова Родионенко ТАСС.

Добавим, что олимпийские соревнования по спортивной гимнастике начнутся 24 июля.