Артур Далалоян: На следующий день после операции попросил спортивный коврик в палату

«Операция, в общем и целом, прошла успешно. Чувствую себя отлично, полон сил, энергии и главное мотивации. Ни на минутку не забывал про физические упражнения и даже первым делом, когда отошел от наркоза, стал разрабатывать двигательные функции пальцев ног. И уже на следующий день после операции выпросил у врача спортивный коврик в палату и таки делал некоторые упражнения, хотя голова кружилась. Уже завтра меня выписывают домой, но две недельки помучаться в гипсе придется», - написал Далалоян на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что у гимнаста был диагностирован надрыв ахиллова сухожилия. Из-за травмы Далалоян пропускает чемпионат Европы в швейцарском Базеле. Его заменил Кирилл Прокопьев.