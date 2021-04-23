Карцев завоевал для сборной России вторую личную лицензию на ОИ-2020

Победителем с результатом 87,097 балла занял Никита Нагорный. Второе место занял Давид Белявский (85,398), на третьей строчке квалификации - Александр Карцев (84,731).

В финале могут выступить не более двух представителей от страны. Таким образом, в решающий этап турнира вышли Нагорный и Белявский.

Карцев завоевал для российской команды вторую олимпийскую лицензию. Его партнеры забронировали первую на командных соревнованиях ЧМ-2018 года и по регламенту не могли бороться еще за одну путевку.