Никита Нагорный: Не было задачи выиграть и отобраться во все финалы

«Нормально ли, что ни в одном из снарядов не первый? Не знаю, как это назвать, но могу сказать точно, что сегодня не было задачи выиграть и отобраться во все финалы. Нужно было опробовать свои новые комбинации, потому что в вольных новая программа, и в финале постараюсь показать её ещё сильнее», - сказал Нагорный в эфире телеканала «Матч ТВ».

Никита Нагорный выиграл квалификацию с результатом 87,097 балла. Второе место занял Давид Белявский (85,398), на третьей строчке квалификации - Александр Карцев (84,731).