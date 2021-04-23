Листунова – о победе на чемпионате Европы: Я испытываю невероятные чувства

Российская гимнастка Виктория Листунова поделилась эмоциями от своей первой победы на первенстве Европы.

— После своего успеха я испытываю невероятные чувства, сегодняшняя победа дает мне еще больше мотивации, чтобы стать еще лучше. Я продолжу тренироваться дальше, чтобы добиться поставленных перед собою целей и быть на Олимпийских играх готовой как никогда, — передает ТАСС слова россиянки.

Второе место в многоборье у Ангелины Мельниковы из России, бронза досталась британке Джессике Гадирове.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.