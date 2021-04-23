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Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 87' Карлсруэ 2 Вюрцбургер Кик 1 П1 1.04 Х 9.90 П2 27.0
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 73' Хелмонд Спорт 0 Эйндховен 0 П1 3.80 Х 1.75 П2 4.10
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 74' НАК Бреда 1 Эксельсиор 2
Германия - Бундеслига 3-я четверть Гамбург Тауэрс 70 С.Оливер Баске 64
Германия - Бундеслига 21:30 Аугсбург 0 Кёльн 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
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Нидерланды - Первый дивизион 22:00 ПСВ Эйндховен- 0 Осс 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 АЗ Алкмар-2 0 Камбюр 0 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.37
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Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Аякс-2 0 НЕК Неймеген 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.17
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Спортинг Хихон 0 П1 3.20 Х 2.75 П2 2.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Эвертон 0 П1 2.00 Х 3.60 П2 4.00
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Де Графсхап 0 Алмере Сити 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.00
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Каза Пия 0
23 апреля 20:33
автор: Александр Поволоцкий

Мельникова - о выступлении в многоборье на ЧЕ: Не понимаю, что случилось на бревне и брусьях

Серебряный призер Олимпийских игр уступила в соревнованиях 15-летнй соотечественнице.

Серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье Ангелина Мельникова прокомментировала свой результат.

«Я расстроена тем, что сегодня случилось со мной на бревне и брусьях. Намерена ещё больше работать на тренировках, чтобы на следующем старте всё получилось куда лучше. Буду ли я более мотивирована после второго места перед завтрашними финалами? Думаю, да. Постараюсь показать всё, на что способна», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

20-летняя россиянка получила в сумме 55,432 балла. Ее соотечественница Виктория Листунова получила от судей 56,731 балла.

Мельникова продолжит выступление в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

источник: ТАСС
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