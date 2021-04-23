Мельникова - о выступлении в многоборье на ЧЕ: Не понимаю, что случилось на бревне и брусьях

Серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье Ангелина Мельникова прокомментировала свой результат.

«Я расстроена тем, что сегодня случилось со мной на бревне и брусьях. Намерена ещё больше работать на тренировках, чтобы на следующем старте всё получилось куда лучше. Буду ли я более мотивирована после второго места перед завтрашними финалами? Думаю, да. Постараюсь показать всё, на что способна», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

20-летняя россиянка получила в сумме 55,432 балла. Ее соотечественница Виктория Листунова получила от судей 56,731 балла.

Мельникова продолжит выступление в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.