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23 апреля 21:41
автор: Александр Поволоцкий

Нагорный стал чемпионом Европы в личном многоборье, у Белявского - серебро

Гимнаст подтвердил звание абсолютного чемпиона Европы.

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы в швейцарском Базеле.

Абсолютный чемпион в сумме за шесть снарядов набрал 88,032 балла.

Еще один российский спортсмен Давид Белявский занял второе место, получив от судей 85,864 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель Украины Илья Ковтун. Он уступил Белявскому один балл.

Нагорный стал семикратным чемпионом Европы. Для 24-летнего россиянина это второе золото ЧЕ в этой дисциплине.

источник: «Советский спорт»
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