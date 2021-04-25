Немецкая гимнастка Восс выступила в закрытом костюме на чемпионате Европы

Немецкая гимнастка Сара Восс объяснила свое решение выступить на чемпионате Европы в закрытом костюме.

– Чувствовать себя прекрасно и при этом выглядеть элегантно, почему бы и нет? Как вам это нравится? – подписала фотографию в своем instagram-аккаунте Восс.

– Мы надеемся, что гимнастки, которым неудобно выступать в обычных костюмах, последуют нашему примеру. Здесь, на чемпионате Европы, мы получили много положительных отзывов. Многие поднимали палец вверх. Ни одна гимнастка не дала нам понять, что считает наш поступок глупостью. Напротив, в социальных сетях я получила много сообщений со словами поддержки, – передает слова немки ZDF.de.