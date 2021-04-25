Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, завоевав пять золотых наград

В швейцарском Базеле завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Победителем медального зачета стала сборная России, завоевав пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали.

Стоит отметить, что больше ни одной команде не удалось выиграть больше одной золотой награды.

Второе место заняла сборная Великобритании (одно золото, одно серебро и четыре бронзы), а третье – Швейцария (одно золото, одно серебро и одно бронза).

Никита Нагорный выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также получил серебро по итогам соревнований на коне и на кольцах.