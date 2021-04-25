Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, завоевав пять золотых наград

В швейцарском Базеле завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
Победителем медального зачета стала сборная России, завоевав пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали.
Стоит отметить, что больше ни одной команде не удалось выиграть больше одной золотой награды.
Второе место заняла сборная Великобритании (одно золото, одно серебро и четыре бронзы), а третье – Швейцария (одно золото, одно серебро и одно бронза).
Никита Нагорный выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также получил серебро по итогам соревнований на коне и на кольцах.
Давид Белявский стал чемпионом Европы в упражнениях на перекладине, а также занял второе место в личном многоборье и в соревнованиях на брусьях.
Виктория Листунова выиграла золото в личном многоборье у женщин.
Ангелина Мельникова взяла золото на брусьях, серебро в личном многоборье и в вольных упражнениях, а также бронзу в соревнованиях в опорном прыжке.
Владислава Уразова стала серебряным призером в упражнениях на брусьях.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Базель, Швейцария
Медальный зачет
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1. Россия
5
7
1
13
2. Великобритания
1
1
4
6
3. Швейцария
1
1
1
3
4. Украина
1
0
2
3
5. Турция
1
0
1
2
6-8. Армения
1
0
0
1
6-8. Франция
1
0
0
1
6-8. Греция
1
0
0
1
9. Германия
0
1
1
2
10-11. Израиль
0
1
0
1
10-11. Нидерланды
0
1
0
1
12. Италия
0
0
3
3