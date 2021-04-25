Василий Титов: Очень важно, что наши спортсмены выиграли многоборье

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал выступление российских спортсменов на чемпионате Европы в швейцарском Базеле.

«Я считаю выступление российских гимнастов на этом чемпионате Европы успешным. Очень важно, что наши спортсмены выиграли оба золота в мужском и женском многоборье, и этим стоит гордиться. С другой стороны, турнир показал, что у нас есть еще большое количество проблем, над которыми надо работать», - приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, что российские гимнасты выиграли на турнире пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали. Победы в личном многоборье одержали Никита Нагорный и Виктория Листунова.