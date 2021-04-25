Виктория Листунова: Хотела получить медаль чемпионата Европы на вольных упражнениях

«Сегодня очень хотели получить медаль на вольных, и что-то явно пошло не так. Даже не знаю, как это объяснить, у меня такое впервые. Возможно, так надо, так Бог решил, что мне нужно ошибиться, чтобы на более важных и крупных стартах я смогла показать лучшие результаты. Это тоже опыт», - приводит «Матч ТВ» слова Листуновой.
В вольных упражнениях Листунова заняла 7-е место, получив от судей 12,033.
Ранее 15-летняя спортсменка стала победительницей чемпионата Европы в личном многоборье.
Соревнование в Варшаве завершилось 25 апреля. Сборная России выиграла медальный зачет.
источник: Телеканал «Матч ТВ»