Чусовитина – об Олимпиаде в Токио: Цель подняться на пьедестал существует до сих пор

45-летняя гимнастка Оксана Чусовитина поделилась планами на предстоящие олимпийские игры в Токио.

— Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьезно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперед. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь, — приводит слова спортсменки RT.

Добавим, что в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Чусовитина завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.