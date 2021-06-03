Василий Титов: У сборной России на Олимпиаде будет один из сильнейших составов в истории

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума выразил уверенность в том, что на Олимпиаде в Токио российская команда будет бороться за медали высшей пробы.

- Российская сборная получила все необходимые олимпийские лицензии и в полном составе поедет на Олимпиаду. Не хочу строить медальные планы, но мы будем бороться за медали высшей пробы – у нас будет один из сильнейших составов в истории.

Отношение в Японии к этой олимпиаде очень сложное. Нужны какие-то подтверждения тому, что в режиме домашнего ареста возможно проводить соревнования. Такие соревнования по спортивной гимнастике были проведены с участием четырех ведущих сборных – Японии, России, США и Китая. И они подтвердили – все возможно даже в столь сложных условиях. Ни один спортсмен не заразился, хотя ситуация в стране была непростой.

Такая подготовка не была бы возможна, если бы министерство спорта не заняло столь взвешенную позицию – залы открывались, спортсмены занимались. Было много сложностей, но мы надеемся, что все они позади.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.

