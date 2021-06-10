Определен состав сборной России в командном многоборье на ОИ-2020

Стало известно, кто представит сборную России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в командном многоборье среди мужчин и женщин.

«У ребят мы рассчитываем на Артура Далалояна, у которого еще есть почти месяц на восстановление, которое идет хорошо. Да и равноценной замены ему нет. Поэтому состав в многоборье – это прежде всего Никита Нагорный, Давид Белявский, Далалоян и Александр Карцев. У девочек Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и, по всей вероятности, Елена Герасимова. Вопрос стоит между Герасимовой и Лилией Ахаимовой. Но Герасимова понадежнее», - сказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Напомним, что Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.