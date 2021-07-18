Далалоян не выступит в вольных упражнениях и опорном прыжке на ОИ-2020 в Токио

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов сообщил, что Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

«У Артура очень тяжелая травма, он, к сожалению, не сможет выступить на опорном прыжке и вольных упражнениях. Это, конечно, большая потеря, но что поделать. С одной стороны, он очень доволен, что попал в команду, потому что, наверное, он держал в голове, что может полностью проехать мимо этой Олимпиады. С другой стороны, он понимает, что из многоборной конкуренции он выбыл», - приводит «RT на русском» слова наставника со ссылкой на «РИА Новости».

Добавим, что в апреле 25-летний гимнаст надорвал ахиллово сухожилие. Далалоян пропустил из-за повреждения чемпионат Европы.

Напомним, что Артур является трехкратным чемпионом мира.