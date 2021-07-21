Женская сборная США отказалась жить в Олимпийской деревне

Женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в олимпийской деревне во время Игр.

Напомним, что ранне запасная американской команды Кара Икер сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего команда была вынуждена перебраться из олимпийской деревни в отдельное место жительства.

«Это не совсем так. Нас попросили не ходить на тренировку в это утро, пока медработники не проведут обследование. Кроме того, мы собирались переехать в другую гостиницу, что и сделали в тот же день. Мы хотим, чтобы Кара избавилась от симптомов и желаем ей мужества, пока она находится в изоляции.

Это было наше совместное решение. Знаем, что это не идеально, говоря об олимпийском опыте, но во время пандемии нет ничего идеального. Думаем, что сможем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля», - приводит Sport24 слова Сесиль Лэнди, тренера четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.