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21 июля 11:13
автор: Степан Шереметьев

Женская сборная США отказалась жить в Олимпийской деревне

Американская Федерация спортивной гимнастики считает, что сможет лучше контролировать безопасность спортсменов в условиях отеля.

Женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в олимпийской деревне во время Игр.

Напомним, что ранне запасная американской команды Кара Икер сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего команда была вынуждена перебраться из олимпийской деревни в отдельное место жительства.

«Это не совсем так. Нас попросили не ходить на тренировку в это утро, пока медработники не проведут обследование. Кроме того, мы собирались переехать в другую гостиницу, что и сделали в тот же день. Мы хотим, чтобы Кара избавилась от симптомов и желаем ей мужества, пока она находится в изоляции.

Это было наше совместное решение. Знаем, что это не идеально, говоря об олимпийском опыте, но во время пандемии нет ничего идеального. Думаем, что сможем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля», - приводит Sport24 слова Сесиль Лэнди, тренера четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

источник: Sport24.ru
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