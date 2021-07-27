Байлз - об участии в индивидуальном многоборье: Постараюсь подготовиться к следующим дням

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о том, сможет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Давайте двигаться шаг за шагом, от одного дня к другому. У нас есть небольшой перерыв, и будет приятно завтра эмоционально отдохнуть. Как ни крути, гимнастика — это ещё не всё. В жизни есть нечто большее, чем гимнастика. Поэтому я не слишком беспокоюсь о том, что случилось. Постараюсь подготовиться к следующим дням», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Добавим, что четырехкратная олимпийская чемпионка досрочно прекратила борьбу в командном многоборье. Она выступила лишь в опорном прыжке и покинула зал.

Напомним, что золото в соревнованиях завоевала сборная России.