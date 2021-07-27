Мельникова - после победы в командном многоборье: В Рио было больше волнения

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая золото ОИ-2020 в командном многоборье, сравнила Игры с Рио-2016.
«Рио, наверное, было более эмоциональное для меня, я была маленькая. И были зрители, это крики, шум с трибун. В Рио было больше волнения. Сейчас я даже в два-три раза уверенней выхожу на помост, чем выходила там. Дело в уверенности, наверное», - цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в финале команда ОКР набрала 169,528 балла.
Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.
источник: «Спорт-Экспресс»