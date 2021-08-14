Гимнастку из США Байлз покусала немецкая овчарка

Американскую гимнастку Симону Байлз сообщила о том, что ее покусала немецкая овчарка.

«Эта собака не любит играть… Я росла с немецкими овчарками всю жизнь, но они меня никогда не кусали. Эта овчарка на ферме, видимо, сказала мне: «Не сегодня». Смеюсь, пошла к доктору, чтобы сделать прививку от столбняка», — цитирует RT четырехкратную олимпийскую чемпионку со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

Напомним, что на Играх в Токио Байлз завоевала серебряную награду в командном многоборье и бронзовую медаль в упражнении на бревне.

Добавим, что американка досрочно завершила выступление в командном многоборье, а затем отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований в трех упражнениях.