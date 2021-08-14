Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поздравления с днем рождения

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины отправились отдыхать после выступлений на Олимпиаде в Токио.

В своем инстаграме сестры выложили совместную фотографию, сделанную в бассейне. Также Аверины поблагодарили своих поклонников за поздравления с днем рождения, которое Дина и Арина отметили 13 августа. Спортсменкам исполнилось 23 года.

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Напомним, что олимпийской чемпионкой в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам. Она опередила Дину Аверину на 0,15 балла, ее сестра Арина заняла лишь четвертое место. Спортсменка из Израиля допустила ошибку, потеряв предмет в упражнениях с лентой.