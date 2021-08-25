Гимнастка Мельникова сообщила, что перед встречей с Путиным ей предстоит пройти недельный карантин

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало», - приводит слова Ангелины РИА Новости.

Добавим, что Мельникова - чемпионка Олимпиады-2020 в командном первенстве, бронзовый призер в личном многоборье и вольных упражнениях Игр в Токио, серебряная медалистка Олимпады-2016 в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве, четырехкратная победительница европейского первенства Европы.