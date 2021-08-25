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25 августа 11:45

Гимнастка Мельникова сообщила, что перед встречей с Путиным ей предстоит пройти недельный карантин

Спортсменка из-за этого опасается пропустить чемпионат мира.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало», - приводит слова Ангелины РИА Новости.

Добавим, что Мельникова - чемпионка Олимпиады-2020 в командном первенстве, бронзовый призер в личном многоборье и вольных упражнениях Игр в Токио, серебряная медалистка Олимпады-2016 в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве, четырехкратная победительница европейского первенства Европы.

источник: «РИА Новости»
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