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Кристина Кожокарь об итогах сборов с национальной командой и матчах против Белоруссии

С 23 октября национальная команда России приступила к сборам в Новогорске, которые завершились товарищескими играми со сборной Белоруссии в Минске. Обе встречи стали победными для подопечных Людмилы Бодниевой (35:26, 33:22).
Кристина Кожокарь об итогах сборов с национальной командой и матчах против Белоруссии
02 ноября 2022 19:39
автор: Владислав Корегин
автор фото: Алексей Еремин / Федерация гандбола России

Свой вклад в успешное выступление россиянок внесли четыре игрока гандбольного клуба «Ростов-Дон»: правая полусредняя Екатерина Зеленкова, левая полусредняя Дарья Стаценко, разыгрывающая Милана Таженова и левая крайняя Кристина Кожокарь. За команду Белоруссии выступила линейная донской команды Валерия Гутова.

Расспросили левую крайнюю о том, как все прошло.

— Тренировки и матчи позади. Подведи итоги сборов с национальной командой.

— Могу сказать, что сборы прошли максимально позитивно! Все на хорошем уровне, как обычно, поработали продуктивно. Так что я осталась довольной.

— Сборы завершились товарищескими матчами с Белоруссией. Как оцениваешь работу российской команды?

— Мы довольны тем результатом, который имеем: в нашем активе две победы, что важно — тренерский штаб дал возможность выступить всем игрокам. Конечно, нашу игру не назовешь идеальной: сборная достаточно молодая, необходимо время, чтобы всем сыграться. Многие девочки провели свои первые матчи за национальную команду, всего ничего! Своей игрой в целом довольна, но можно было выступить лучше (улыбается). Тренеры сборной указали нам на наши ошибки, так что есть, к чему стремиться и над чем работать.

Автор фото: Алексей Еремин / Федерация гандбола России

— Удивила ли тебя чем-то сборная Белоруссии, учитывая, что некоторые девушки из ее «костяка» играют в российском чемпионате?

— Сборная Белоруссии — добротная команда, в составе которой много интересных игроков: хорошие вратари из «Лады», лидер атак Карина Ежикова, вместе с ней я еще выступала за «Астраханочку». Так что возможности белорусок нам хорошо известны. Мы настраивались исключительно на серьезный бой, тем более что соперницы выступали дома при своих зрителях. Правда и наши болельщики были на трибунах, их было хорошо слышно (улыбается). Большое им спасибо, что приехали в Минск нас поддержать!

— Это уже не первый твой вызов в сборную страны после того, как Россию отстранили от международных соревнований. Как, по твоему мнению, в таких условиях искать и укреплять мотивацию, чтобы и дальше тренироваться и играть?

— Как бы не складывалась в мире ситуация, нашей сборной необходимо и дальше работать, развиваться. Ведь без практики и совместных тренировок мы можем откатиться на много лет назад. Никто не знает, на какой срок нас отстранили, и как долго этот запрет будет длиться. Может быть, завтра все изменится — нам нужно быть готовыми ко всему.

— Очевидно, что товарищеские матчи с Белоруссией или с другими странами СНГ не заменят полноценного участия в международных турнирах. Как ты переживаешь эту ситуацию?

— Мы не можем ничего изменить в сложившихся обстоятельствах и повлиять на принятые решения. К сожалению, от нас ничего не зависит... Главная задача игроков и команды в этих условиях — работать, надеяться и ждать, что когда-нибудь ситуация изменится в лучшую для нас сторону. Важно не опускать руки и не сдаваться.

Автор фото: Алексей Еремин / Федерация гандбола России

— В настоящий момент национальная команда России обновляется. За счет чего, по твоему мнению, она может развиваться?

— Сборная может прибавлять только во встречах с сильными соперниками и при условии высокой конкуренции. И это факт. В нынешней ситуации главная задача — сохранить команду и наш гандбол. Надеюсь, что период отстранения российского спорта будет недолгим, и мы в скором времени вернемся в большую спортивную семью.

— Сейчас ты находишься в пути домой. Когда присоединишься к тренировочному процессу «Ростов-Дона»?

— Благодарна тренерского штабу клуба: сборницам дали возможность перевести дух, отдохнуть и восстановиться, так что 3 и 4 ноября у нас выходные. А уже в субботу присоединимся к команде и продолжим подготовку к предстоящим матчам. Ноябрь ожидается активным.

источник: «Советский спорт»
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