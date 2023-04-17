ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Трагическая смерть гандболистки-красавицы. Виктория выпала из окна 8 этажа

В последний раз Виктория Дивак выходила на паркет 2 апреля.
Трагическая смерть гандболистки-красавицы. Виктория выпала из окна 8 этажа
17 апреля 2023 20:59
автор: Пожидаев Дмитрий
автор фото: социальная сеть Виктории Дивак

Насыщенный яркими событиями спортивный вечер стал потускнел, после того, как спортивное сообщество накрыла трагическая новость. Пресс-служба Федерации гандбола России сообщила о трагической гибели 29-летней разыгрывающей «Астраханочки» Виктории Дивак.

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола. Поклонники футбола могут помнить его отца, который большую часть своей карьеры провёл в «Роторе». Талантливая девушка ещё в 2009 году в составе сборной России брала серебро чемпионата Европы среди юниорок. Карьеру начала в клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России.

После выступала в составе «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Играя за границей, Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладательницей Кубка Беларуси и победительницей второй национальной лиги Франции. В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

Источник фото: социальная сеть Виктории Дивак

В пресс-службе СУ СК России по Астраханской области сообщили, что неизвестная девушка упала с высоты восьмого этажа дома на улице Софьи Перовской, 10. В ведомстве добавили, что по факту происшествия ведут расследование.

Собственный источник местного издания «Блокнот Астрахань» указал, что девушка эта – Дивак. Виктория в последний раз выходила на паркет 2 апреля. Тогда в рамках группового этапа Суперлиги чемпионата России по гандболу, её «Астраханочка» играла с соседями из Ростова – командой «Ростов-Дон».

Подробностей трагедии силовые структуры не разглашают.

источник: «Советский спорт»
Трагическая смерть гандболистки-красавицы. Виктория выпала из окна 8 этажа
Трагическая смерть гандболистки-красавицы. Виктория выпала из окна 8 этажа
В последний раз Виктория Дивак выходила на паркет 2 апреля.
17.04.2023 20:59
Гандбол
автор: Пожидаев Дмитрий
Голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Казьменко о резком высказывании Манагаровой в адрес юных игроков
Голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Казьменко о резком высказывании Манагаровой в адрес юных игроков
08.11.2022 12:13
Гандбол
автор: Владислав Корегин
Кристина Кожокарь об итогах сборов с национальной командой и матчах против Белоруссии
Кристина Кожокарь об итогах сборов с национальной командой и матчах против Белоруссии
С 23 октября национальная команда России приступила к сборам в Новогорске, которые завершились товарищескими играми со сборной Белоруссии в Минске. Обе встречи стали победными для подопечных Людмилы Бодниевой (35:26, 33:22).
02.11.2022 19:39
Гандбол
автор: Владислав Корегин
Федерации гандбола России и Белоруссии начали разработку совместных проектов
Федерации гандбола России и Белоруссии начали разработку совместных проектов
Во вторник, 29 марта, в Москве состоялась встреча делегаций Федерации гандбола России и Белорусской федерации гандбола. Руководители ФГР и БФГ обсудили совместную работу и взаимодействие на уровнях сборных, клубов, а также детско-юношеского спорта.
29.03.2022 08:00
Гандбол
автор: Дмитрий Христич
«Товарищи викинги – угомонитесь!» Трефилов - о текущей ситуации в мировом гандболе
«Товарищи викинги – угомонитесь!» Трефилов - о текущей ситуации в мировом гандболе
Великий российский тренер Евгений Трефилов – об отстранении российских сборных и клубов, попытках давления на международные федерации и о том, что делать российскому гандболу в эти непростые времена
16.03.2022 22:20
Гандбол
автор: Сергей Иванов
Сергей Шишкарев: Внутренние российские соревнования будут завершены в установленные сроки
Сергей Шишкарев: Внутренние российские соревнования будут завершены в установленные сроки
Президент Федерации гандбола России заявил, что организация продолжит осуществлять свою деятельность в соответствии с календарным планом
25.02.2022 14:45
Гандбол
автор: Сергей Иванов
Наши гандболисты определились с составом и отправились на Евро-2022
Наши гандболисты определились с составом и отправились на Евро-2022
Российская сборная стартует на чемпионате Европы 13 января – матчем против Литвы
11.01.2022 17:52
Гандбол
автор: Сергей Иванов
Гандбол – это круто! Болеем за наших девушек на чемпионате мира
Гандбол – это круто! Болеем за наших девушек на чемпионате мира
Да, время болеть пришло. 1 декабря в Испании стартовал чемпионат мира по гандболу-2021 среди женских команд, который будет длиться почти три недели и завершится 19 декабря.
03.12.2021 16:51
Гандбол
автор: Сергей Терехов
Станислав Поздняков: Российские гандболистки одни из главных фаворитов Олимпиады-2020
Станислав Поздняков: Российские гандболистки одни из главных фаворитов Олимпиады-2020
В рамках проекта «Медиацентр команды ОКР» состоялась онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной России по гандболу к Олимпиаде в Токио.
05.07.2021 21:12
Гандбол
автор: Анастасия Ключникова
Евгений Трефилов: Думаю, ситуация не успокоится, пока все не переболеют
Евгений Трефилов: Думаю, ситуация не успокоится, пока все не переболеют
Заслуженный тренер России, выигравший с женской сборной по гандболу Олимпиаду в Рио, рассказал, как живет и работает в условиях карантина краснодарская «Кубань».
17.04.2020 13:00
Гандбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика