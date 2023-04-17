Трагическая смерть гандболистки-красавицы. Виктория выпала из окна 8 этажа

Насыщенный яркими событиями спортивный вечер стал потускнел, после того, как спортивное сообщество накрыла трагическая новость. Пресс-служба Федерации гандбола России сообщила о трагической гибели 29-летней разыгрывающей «Астраханочки» Виктории Дивак.

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола. Поклонники футбола могут помнить его отца, который большую часть своей карьеры провёл в «Роторе». Талантливая девушка ещё в 2009 году в составе сборной России брала серебро чемпионата Европы среди юниорок. Карьеру начала в клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России.

После выступала в составе «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Играя за границей, Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладательницей Кубка Беларуси и победительницей второй национальной лиги Франции. В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

Источник фото: социальная сеть Виктории Дивак

В пресс-службе СУ СК России по Астраханской области сообщили, что неизвестная девушка упала с высоты восьмого этажа дома на улице Софьи Перовской, 10. В ведомстве добавили, что по факту происшествия ведут расследование.

Собственный источник местного издания «Блокнот Астрахань» указал, что девушка эта – Дивак. Виктория в последний раз выходила на паркет 2 апреля. Тогда в рамках группового этапа Суперлиги чемпионата России по гандболу, её «Астраханочка» играла с соседями из Ростова – командой «Ростов-Дон».

Подробностей трагедии силовые структуры не разглашают.