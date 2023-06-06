Минские «армейцы» усмирили «Чеховских медведей». Лучший клуб России пролетел мимо второго финала

Финал четырёх SEHA – Gazprom League открылся матчем минского СКА и «Чеховских медведей». Один из самых титулованных клубов в истории белорусского гандбола был серьезно настроен дать бой одному из флагманов российского гандбола 21 века.

У «медведей» мотивации также было хоть отбавляй. После 20-летнего доминирования на российской арене подмосковный клуб уступил золото чемпионата. Благо, есть такой турнир, как Финал четырех, в котором можно было вновь почувствовать вкус борьбы за награды высшей пробы. Он стал отличным шансом для чеховской команды, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Однако у «медведей» в этой игре что-то пошло не плану.

БОРЬБА ЗА КАЖДЫЙ МЯЧ

В первом тайме зрители на КСК «Арене» наблюдали за потрясающим уровнем гандбола в исполнении обеих команд. Чеховская и минская команды по очереди выходили вперед, но разрыв между ними был минимален.

В концовке первого периода интрига была сильна как никогда. В итоге вперед вырвались «Чеховские медведи». Счет после первой половины игры был 17:16 в пользу Чехова. Эффективность бросков у российской команды составляла 65%, они совершили 2 перехвата и заработали всего 2 минуты удаления.

Источник фото: Советский спорт

Минчане, в свою очередь, немного уступали по ключевым показателям: 53% эффективности бросков, 6 минут удаления, однако перехватов они совершали больше - 4.

КАМБЭК СКА

Во втором тайме ситуация изменилась в пользу СКА. Белорусские гандболисты были чуть точнее своих соперников. Скоро они прибрали инициативу к своим рукам. «Армейцы» проводили одну атаку за другой, ноо «Чеховские медведи» грамотно и своевременно отвечали своими быстрыми выпадами.

Тем не менее к середине второй половины счет был 25:21 в пользу «СКА-Минск». Это преимущество белорусы обороняли всеми силами, несмотря на отважные попытки чеховцев его сократить. Белорусы поймали свою игру и пусть не без нервов, но уверенно довели матч до победы. Итоговый счет 34:32.

Источник фото: Советский спорт

В составе победителей самыми результативными игроками стали Дмитрий Хмельков (10 голов), Игорь Белявский (8) и Владислав Кривенко (5). У «медведей» сегодня наиболее активными на площадке были Александр Котов (8) Евгений Дземин и Артем Кулак (оба по 6).

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ

Теперь «СКА-Минск» остается лишь дожидаться своего соперника по финальному матчу. Он определится во втором полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе, где «Мешков Брест» сыграет с «Пермскими медведями».