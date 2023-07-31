Гандболист сборной России умер, не дожив до 28 лет. Его убил рак крови

В спорте высоких достижений уже давно наблюдается, как очень даже молодые люди скоропостижно умирают, не дожив даже до 30 лет. Тенденция довольно печальная, и чем дальше и серьёзнее увеличиваются нагрузки на спортсменов, тем больше становится трагедий.

Однако молодеют не только болезни сердца, что можно списать на сумасшедшие нагрузки, но и онкология, которую явно не назовёшь банальной. Бич ХХI века, без возможности предугадать, когда эта напасть может настигнуть. Печальные события происходят всё чаще и чаще. Вот и сегодня эта зараза забрала у российского спорта очередного молодого человека. Воспитанник Щербиновского гандбола, лидер и главный бомбардир клуба «Спартак-Технолог» из Белгорода Никита Задорожний скончался от рака крови, не дожив даже до 28 лет.

Источник фото: ГК «Спартак-Технолог»

Самые большие успехи Задорожнего пришлись на пляжный гандбол. Ещё в 2015 году левый крайний белгородского клуба выиграл в составе сборной России молодёжный чемпионат Европы, также он трижды выигрывал чемпионат России по пляжному гандболу, а также Кубок России, где Никита стал ещё и лучшим бомбардиром турнира в 2020 году. В классическом гандболе в составе «Спартак-Технолог» он дважды становился победителем Высшей лиги.

О Задорожнем прекрасно отзывается и главный тренер белгородской команды Сергей Крамской, для которого эта потеря стала настоящей трагедией, ведь под руководством Крамского Никита десять лет подряд отыграл за белгородский клуб, даже не помышляя о том, что может реализовать свой спортивный талант ещё где-то.

«В мае прошлого года Никита получил тяжелейшую травму колена, которая потребовала операции, – сказал Крамской ТАСС. – Восстановление после неё длилось очень долго, даже год спустя ему было тяжело участвовать в тренировках. В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове».

Источник фото: соцсети Никиты Задорожнего

«У него мама уже лет 15 борется с онкологией, по всей вероятности, эта болезнь передалась ему по наследству, – продолжил тренер. – Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану, и пожелал удачи в предстоящих матчах».

«Он был величайшим тружеником, доказал, что игроки невысокого роста тоже могут добиваться больших результатов в гандболе, своим отношением к делу он добился уважения и авторитета в команде. Режимщик сумасшедший: не пил и не курил, таких сейчас практически нет. Терять таких пацанов в таком возрасте – просто ужас, он только два года назад женился», – сказал Крамской.

Для наших родителей, самая большая трагедия в жизни – это пережить своих детей. Поэтому хочется выразить им сочувствие и побольше сил, потому что таких трагедий не пожелаешь и врагу.