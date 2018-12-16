Из Парижа – с серебром. Россиянки уступили Франции в финале гандбольного чемпионата Европы

Гандбол 16 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Женская сборная России не смогла впервые выиграть чемпионат Европы. В решающем матче, прошедшем в парижском «Берси», подопечные Евгения Трефилова уступили хозяйкам турнира – команде Франции.

БИТВА ЗА ПЕРВОЕ ЗОЛОТО

Мы встречались с француженками в финале Олимпийских игр в Рио. И победили. Встретились с ними в матче-открытии чемпионата Европы – и снова были лучше. Две недели назад, в маленьком зале в Нанси. Как оказалось, команды, сыгравшие в первой встрече турнира, сойдутся и в заключительной. В решающей. В «золотой». И этот матч во многом стал историческим.

В это сложно поверить, но ни Россия, ни Франция не побеждали на женских европейских первенствах. Ни разу. Никогда!

Да-да, россиянки – олимпийские чемпионки и четырехкратные чемпионки планеты. Француженки – двукратные чемпионки мира, серебряные медалистки Рио. Обе сборные – гандбольные гранды. С солидным списком достижений. Со звездами мирового масштаба. С харизматичными тренерами (хотя кто сможет поспорить в плане харизмы с нашим Евгением Трефиловым?). Но вот именно чемпионаты Европы им всегда удавались не особо блестяще. Россиянки дважды брали бронзу (2000, 2008) и лишь раз играли в финале (остались с серебром в 2006-м). Француженки и до финалов не доходили, ограничиваясь лишь третьим местом (2002, 2006, 2016). Здесь всегда «зажигала» Норвегия – семь титулов (из них шесть – с 2004 года). Разок блеснула Черногория (одолев в двух овертаймах норвежек в финале в 2012-м). И когда-то, еще в 90-е, отличались датчанки с венгерками. Все.

На нынешнем турнире ни Венгрия, ни Черногория с Норвегией и Данией до полуфинала не дошли. Россиянки же в предпоследнем матче на турнире оказались сильнее Румынии. Франция победила Голландию. Какая-то из этих сборных должна была выиграть исторический матч. И впервые для себя стать чемпионками на континенте.

– Остался вроде один шаг. Но не забывайте – он всегда самый сложный, – признавался накануне Трефилов. – У нас совсем не осталось сил. И еще нужно понять, как подвести девушек к финалу – то ли не нагружать, то ли взбодрить их интенсивной подготовкой… У Франции – хороший подбор игроков, задняя линия – сильнейшая на турнире, и каждый может выстрелить с дистанции. Самое главное для нас – не дать француженкам оторваться в счете, держаться на равных. А там посмотрим, что выйдет.

УДАР ОТ ПИНО

– Мы здесь уже и огонь, и воду прошли, – отмечала лидер нашей сборной Анна Вяхирева. – Так что ничего нового не увидим. И никого не боимся. Обыграть Францию при полном стадионе в Париже – непросто. Понятно, они будут рвать и метать… Но мы же одолели их в матче-открытии. А побеждать в такой атмосфере – вдвойне кайфовее! Постараемся сделать это опять. Надо играть эмоционально. Но в то же время – с холодной головой.

Ах, «Берси»… Сколько российских побед связано с этим залом! Правда, в основном – в теннисе. Здесь мы побеждали Францию в финале Кубка Дэвиса. Здесь свои «Мастерсы» в Париже брали Марат Сафин, Николай Давыденко и вот, совсем недавно – молодой Карен Хачанов. Вдруг этот финал и гандбольных приятных воспоминаний добавит?

Прав был Трефилов – нельзя хозяек отпускать! Права были и Вихярева – француженки действительно рвут и мечут. Плотной стеной стоят в обороне, мощно рвутся в атаки. И пусть к середине первого тайма после точного броска Майи Петровой Россия единственный раз выходит вперед (7:6), но закрепить успех не удается. На перерыв при активной поддержке трибун (среди зрителей – и Килиан Мбаппе!) соперницы уходят в роли лидеров – 13:12. В начале второй половины наращивают свой отрыв. Жестко. Агрессивно. Да так, что не обходятся без удаления – Алисон Пино так мощно пробивает прямо в лицо Анне Седойкиной, что судьи, даже засчитав гол (мяч отлетел в ворота рикошетом), после просмотра видео (да, VAR есть не только в футболе) признали действие француженки умышленным грубым фолом – и выдали ей красную карточку.

Страшно представить, что почувствовала Анна, получив удар снарядом на скорости 89 км/ч!

Пино, сидя на лавке штрафников, будет рыдать – своей команде она больше не поможет. Обидно, но ее помощь особо и не требуется…

Этот отрыв в три очка (начиная со счета 13:16 после эпизода с Алисон) так и продержится до окончания времени матча. Плотная защита Франции останется неприступной. Из редких ошибок соперниц извлечь выгоду у россиянок не выходит. Погоня окажется безуспешной. А сил действительно почти не осталось. На равную борьбу еще хватает. На заключительный, решающий рывок, на перелом – нет. Уже за минуту до финального свистка болельщики в «Берси» и даже запасные сборной Франции начинают праздновать победу.

Россия остается с серебром.

Чемпионат Европы

Финал

Франция – Россия – 24:21 (13:12, 11:9)

Матч за 3-е место

Голландия – Румыния – 24:20 (15:8, 9:12)