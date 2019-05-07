Евгений Трефилов: Да какая там тренировка? Из двух часов всего полтора провел Главный тренер женской сборной России и «Кубани» после операции на сердце провел первую тренировку. Мы позвонили ему – справиться о самочувствии.

– Евгений Васильевич, приветствуем! Это ваши старые друзья из «Советского спорта» беспокоят. Не разбудили мы вас?

– Здравствуйте. Не разбудили, я днем не сплю. В моем возрасте нельзя спать днем, потом ночью не заснешь.

– С возвращением – вы провели первую тренировку.

– Да ну бросьте! Это руководство федерации дало такую информацию. Что я там провел? Из двух часов всего полтора, а потом уехал. Ассистенты заканчивали занятие. Мне пока запрещены большие нагрузки.

– Но полтора часа ведь поработали.

– Просто все хотят, чтобы я побыстрее вылечился. Но пока не особо – к концу уже весь мокрый был. Врачи пока не разрешают сильно выступать.

– Вы еще в клинике находитесь или уже дома?

– Дома, но каждый день в больницу на перевязки езжу.

– Девочки должны вас лелеять: «Евгений Васильевич, дорогой наш! Мы все сделаем в лучшем виде».

– Знаете, не очень я люблю слюнепускание. Пришли на работу – давайте работать! Девчонки должны перевыполнять план? Сейчас это не модно – перевыполнение плана, повышенные обязательства. Стахановцев вон считают идиотами.

– Врачи наверняка рекомендуют больше гулять.

– Так я и гуляю: на тренировку пешочком и обратно тоже. От моего дома два квартала до зала. А вот до этого, когда операцию сделали, вставили мне шланг трехметровый, подключили к аппаратуре. И так два месяца я с этим шлангом гулял по палате – три метра туда, три сюда. Как тигр в клетке.

– По одной тренировке каждый день будете проводить?

– Утренняя у нас на стадионе. Сейчас жарко в Краснодаре, а мне на солнце находиться не рекомендуется. Вечерняя – в зале. Из зала мне нельзя уходить, чемпионат еще продолжается.

– Как же вы на матче будете работать, вам же нельзя волноваться?

– Давайте еще доживем до матча. А там война план покажет.

