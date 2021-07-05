Станислав Поздняков: Российские гандболистки одни из главных фаворитов Олимпиады-2020

В обсуждении перспектив наших спортсменок на Играх приняли участие: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев и капитан женской сборной Дарья Дмитриева.

Уже через две недели женская сборная по гандболу отправляется в Токио. «До начала Олимпийских игр остается все меньше времени, но пока еще есть возможность внести коррективы в тренировочный процесс и логистику, если это нужно, — отметил Станислав Поздняков. - Федерация гандбола России решила организовать для женской команды прямой перелет в Токио из Москвы. Со своей стороны мы оказываем ФГР содействие и надеемся, что это поможет нашим девушкам».

В свою очередь, Лев Воронин добавил, что организовать правильную логистику для сборной было очень важно, поскольку «не все спортсменки получили полноценный отдых после клубного сезона и время на восстановление было ограничено». И, для того чтобы женская сборная прибыла в Токио в максимально боевом духе, на ближайшие 15 дней нагрузки будут рассчитываться так, чтобы на Олимпиаде она набрала оптимальную спортивную форму. Этот курс подтвердил и главный тренер Алексей Алексеев. По его словам, тренерский штаб внимательно прислушивался к рекомендациям научной бригады и надеется, что команда выйдет на пик именно во время олимпийского турнира. Для этого был проведен тяжелый подготовительный сбор в Сочи, во время которого большое внимание уделялось беговым упражнениям.

— Благодаря Олимпийскому комитету России удалось договориться о том, что 18 июля мы сможем заехать в Олимпийскую деревню. Очень надеемся, что Оргкомитет разрешит нам до начала олимпийского турнира провести в Токио пару товарищеских матчей. Но уже по приезду мы поймем, насколько это реально, — сказал Лев Воронин. В Японию в качестве первого вице-президента ФГР направляется и Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России четыре раза выиграла чемпионат мира и стала победителем Олимпийских игр в Рио в 2016 году. По словам Воронина, Трефилов по состоянию здоровья не сможет непосредственно находиться со сборной на территории Олимпийской деревни, но будет на постоянной связи со штабом и помогать советами.

Что касается антиковидных ограничений, без которых теперь не обходится ни одно спортивное событие, пока неопределенности в некоторых вопросах в рамках Олимпиады избежать не удается. Правила, в том числе и для спортсменов, меняются постоянно. И это несмотря на то, что женская гандбольная сборная России одна из первых (сразу после наших синхронисток) в полном составе вакцинировалась. «Хочу поблагодарить ФГР и спортсменок за то, что они прислушались к нашим рекомендациям. Более 50 процентов спортсменов-олимпийцев уже привились. К старту Игр эта цифра достигнет 60 процентов. Кроме того, у многих будет устойчивый титр антител», - отметил Станислав Поздняков.