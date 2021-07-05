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Станислав Поздняков: Российские гандболистки одни из главных фаворитов Олимпиады-2020
05 июля 21:12
автор: Анастасия Ключникова

Станислав Поздняков: Российские гандболистки одни из главных фаворитов Олимпиады-2020

В рамках проекта «Медиацентр команды ОКР» состоялась онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной России по гандболу к Олимпиаде в Токио.

В обсуждении перспектив наших спортсменок на Играх приняли участие: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев и капитан женской сборной Дарья Дмитриева.

Уже через две недели женская сборная по гандболу отправляется в Токио. «До начала Олимпийских игр остается все меньше времени, но пока еще есть возможность внести коррективы в тренировочный процесс и логистику, если это нужно, — отметил Станислав Поздняков. - Федерация гандбола России решила организовать для женской команды прямой перелет в Токио из Москвы. Со своей стороны мы оказываем ФГР содействие и надеемся, что это поможет нашим девушкам».

В свою очередь, Лев Воронин добавил, что организовать правильную логистику для сборной было очень важно, поскольку «не все спортсменки получили полноценный отдых после клубного сезона и время на восстановление было ограничено». И, для того чтобы женская сборная прибыла в Токио в максимально боевом духе, на ближайшие 15 дней нагрузки будут рассчитываться так, чтобы на Олимпиаде она набрала оптимальную спортивную форму. Этот курс подтвердил и главный тренер Алексей Алексеев. По его словам, тренерский штаб внимательно прислушивался к рекомендациям научной бригады и надеется, что команда выйдет на пик именно во время олимпийского турнира. Для этого был проведен тяжелый подготовительный сбор в Сочи, во время которого большое внимание уделялось беговым упражнениям.

— Благодаря Олимпийскому комитету России удалось договориться о том, что 18 июля мы сможем заехать в Олимпийскую деревню. Очень надеемся, что Оргкомитет разрешит нам до начала олимпийского турнира провести в Токио пару товарищеских матчей. Но уже по приезду мы поймем, насколько это реально, — сказал Лев Воронин. В Японию в качестве первого вице-президента ФГР направляется и Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России четыре раза выиграла чемпионат мира и стала победителем Олимпийских игр в Рио в 2016 году. По словам Воронина, Трефилов по состоянию здоровья не сможет непосредственно находиться со сборной на территории Олимпийской деревни, но будет на постоянной связи со штабом и помогать советами.

Что касается антиковидных ограничений, без которых теперь не обходится ни одно спортивное событие, пока неопределенности в некоторых вопросах в рамках Олимпиады избежать не удается. Правила, в том числе и для спортсменов, меняются постоянно. И это несмотря на то, что женская гандбольная сборная России одна из первых (сразу после наших синхронисток) в полном составе вакцинировалась. «Хочу поблагодарить ФГР и спортсменок за то, что они прислушались к нашим рекомендациям. Более 50 процентов спортсменов-олимпийцев уже привились. К старту Игр эта цифра достигнет 60 процентов. Кроме того, у многих будет устойчивый титр антител», - отметил Станислав Поздняков.

В рамках онлайн-конференции был озвучен окончательный состав Команды ОКР из 17 спортсменов:

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).

Что интересно, ровно половина команды – чемпионки Игр в Рио. Поэтому неудивительно, что россиянки на этой Олимпиаде - главные фаворитки женского гандбольного турнира. Задачи повторить успех пятилетней давности не озвучивались, но, по словам капитана женской сборной Дарьи Дмитриевой и главного тренера команды Алексея Алексеева, настроены они очень решительно. Россия попала в группу В, где сыграет с Бразилией (25 июля), Швецией (27 июля), Венгрией (29 июля), Францией (31 июля) и Испанией (2 августа) . Франция, кстати, серебряный призер РИО-2016 и чемпион мира-2017. Да и в группе А заявлены еще два негласных фаворита этой Олимпиады - действующий чемпион мира команда Нидерландов и чемпион Лондона-2008 сборная Норвегии. Так что нашим девушкам скучно точно не будет. Противостояние намечается серьезное и по-настоящему олимпийское.

- Олимпийские игры не требуют лишней мотивации. Конечно хочется повторить Рио. Сейчас мы в полном боевом составе, еще наберем ход, и всё будет нормально, — подчеркнула Дарья Дмитриева. — В Рио мне исполнился 21 год, я вообще не понимала, что это такое. Сейчас у нас много молодых девчонок, которые пока себе тоже этого не представляют. Но, думаю, они отдадут все силы, чтобы достичь того же результата.

«Если мы едем занимать высокие места, то во всех матчах надо играть только на победу. В олимпийском турнире проходных встреч не будет», - добавил Алексеев.

Станислав Поздняков также подчеркнул значимость выступления женской сборной России по гандболу на предстоящих Играх в Токио: «Российские гандболистки являются одними из главных фаворитов Олимпиады-2020, они олимпийские чемпионки Рио. К ним будет приковано большое внимание. С некоторыми из спортсменок я недавно встречался, когда команда проводила сбор в Сочи. Мы хорошо побеседовали, узнали друг друга поближе. Такие встречи нужны для создания необходимого эмоционального контакта между игроками и руководством».

источник: «Советский спорт»
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