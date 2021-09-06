Главный тренер женской сборной Алексеев покинул свой пост

Алексей Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу.

Как сообщает официальный сайт ФГР, договор с 56-летним специалистом продлен не будет.

«После окончания олимпийского цикла мы идем на серьезное обновление сборной. И хотим, чтобы команду возглавил более молодой специалист, настроенный на применение современных технологий и методик. Есть несколько кандидатов, но конкретный выбор сделаем позже, пока идут переговоры», - заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Напомним, что под руководством Алексеева российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио.

Отмечается, что имя нового наставника женской сборной России будет названо 29 сентября.