Восемь игроков молодежной сборной России были отстранены за участие в договорных матчах

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил о том, что восемь игроков молодежной сборной России получили временное отстранение от всех соревнований из-за участия в договорных матчах.

Отмечается, что речь идет о таких игроках, как Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко. Эти гандболисты через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и затем добивались необходимого результата во время молодежного чемпионата Европы. Все участники данного инцидента уже признались в содеянном.

– Я это приравниваю к измене родине, и это не пафосные слова. Если президент РФ за призовые места на Олимпиаде вручает ордена и медали, то почему такие манипуляции не являются продажей родины и национальных интересов? – сказал Шишкарев в беседе с журналистами.

Добавим, что на чемпионате Европы среди молодежи, который прошел в августе этого года в Хорватии, Россия заняла предпоследнее, 15-е место.