Матыцин прокомментировал скандал с российскими гандболистами, которые делали ставки

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что виновные в ситуации со ставками, которые делали гандболистами юношеской сборной, понесут наказание.

«Расследование, проведенное комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом. Право представлять РФ на международной арене должны получать лучшие из лучших - и не только в том, что касается физических и игровых качеств, но в первую очередь моральных качеств, соблюдения принципов честной игры. То же самое относится к тренеру, который должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков», - приводят «РИА Новости» слова чиновника.

Ранее стало известно, что восемь игроков национальной команды через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах, а после добивались необходимого результата во время чемпионата Европы. Участники данного инцидента признались в содеянном.