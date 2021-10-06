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Обновленная женская сборная России на глазах Черчесова обыграла Швейцарию в отборе на Евро
06 октября 21:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: Василий Пономарёв / ФГР

Обновленная женская сборная России на глазах Черчесова обыграла Швейцарию в отборе на Евро

Первый матч национальной команды под руководством Людмилы Бодниевой получился удачным.

Женская сборная России победила команду Швейцарии по домашней игре квалификации чемпионата Европы по гандболу со счетом 26:22.

Это был первый матч отборочного турнира для нашей национальной команды, который посетил в том числе бывший главный тренер мужской сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Напомним, что после олимпийского турнира в Токио, на котором наши гандболистки завоевали серебро, было принято решение об обновлении национальной команды под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.

Сборная России по гандболу помимо Швейцарии сыграет в отборочной группе с Польшей и Литвой. На финальный турнир, который пройдет в следующем году в Любляне, Целе, Скопье и Подгорице попадут две лучшие сборные.

9 октября наши гандболистки сыграют на выезде с Литвой, а Швейцария на следующий день примет Польшу.

источник: «Советский спорт»
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