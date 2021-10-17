«Ростов-Дон» обыграл «Будучность» в гандбольной Лиге чемпионов

«Ростов-Дон» в гостевом матче четвертого тура Лиги чемпионов победил «Будучность» со счетом 25:19.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала левый полусредний Анна Сень, забросившая шесть мячей.
Таким образом, «Ростов-Дон» набрал шесть очков и возглавил группу А, «Будучность» по-прежнему без набранных очков.
23 октября ростовчанкам предстоит домашняя игра против дортмундской «Боруссии», а «Будучность» на следующий день сыграет в гостях с «Бухарестом».
источник: «Советский спорт»