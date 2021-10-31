ЦСКА и «Ростов-Дон» проиграли датским командам в групповом этапе женской Лиги чемпионов

Московский ЦСКА и «Ростов-Дон» провели матчи шестого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

Армейцы проиграли на своей площадке датскому «Оденсе» со счетом 21:28. ЦСКА занимает пятое место в группе B. У московской команды шесть очков в пяти матчах. 14 ноября армейцы проведут дома стречу против словенского «Крима».

«Ростов-Дон» проиграл на выезде датскому «Эсбьергу» со счетом 18:25. Таким образом, российский клуб опустился на третью строчку в группе А. У южан восемь очков в шести играх. 13 ноября «Ростов-Дон» сыграет на выезде с хорватской «Подравкой».

Добавим, что в чемпионате России ЦСКА и ростовский клуб занимают первые две строчки в группе А, набрав по 14 очков.