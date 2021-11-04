Врач гандбольного клуба «Астраханочка» спас жизнь пассажиру рейса Самара - Москва

Врач «Астраханочки» Владимир Плеханов спас жизнь одному из пассажиров авиарейса Самара - Москва. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что команда летела в Москву после выездного матча чемпионата России против «Лады» (24:26) из Тольятти.
«Мы возвращались из Тольятти в Москву, вылет у нас был в 6 утра, а примерно в 6:30 по радиосвязи объявили, что срочно требуется врач в сектор бизнес-класса. Я начал принимать меры неотложной медицинской помощи, пытался установить с ним контакт. Померил давление, положил его в кресле как смог, взял ноги, согнул и прижал их к туловищу, тем самым централизовал кровоток, чтобы кровь пошла не в ноги, а к головному мозгу. После этого он стал приходить в сознание, у него появились пульс и речь», - рассказал Плеханов.