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«Глупость и тупость»: Трефилов предложил трансгендерам участвовать в отдельных соревнованиях

МОК подготовил изменения в правила участия трансгендеров в международных турнирах
19 ноября 2021 00:45
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов прокомментировал решение МОК отказаться от измерения уровня тестостерона у спортсменов-трансгендеров.

«Это глупость и тупость. Мужчина резко почувствовал себя женщиной, а дальше что? Пробежал сто метров с женщинами, опередил всех и что? Ну медаль завоевал, как женщина, только в мужском коллективе он будет вращаться. Смотрите, у нас есть соревнования для людей с ограниченными возможностями, в чем проблема создать такие же соревнования для трансгендеров? Пусть там мучаются и не надо смешить людей такими советами. Это потихоньку убивает нормальный спорт, как допинг.

В гандболе, как только выходит женщина мужского расклада понятно, что она будет иметь преимущество. Давайте на тех же забегах заранее вычитать у трансгендеров пару секунд. Я в 17 лет узнал, что есть женщина, которая является мужчиной, у нее глаза были, как у хорошей коровы от страха», - приводит слова Трефилова Metaratings.

Напомним, ранее для допуска к соревнованиям среди женщин значение уровня тестостерона в крови спортсмена-трансгендера должно было не превышать 10 нмоль на литр. Теперь МОК планирует отказаться от его измерения. Новые правила по участию трансгендеров в крупных спортивных турнирах должны вступить в силу после Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

источник: Metaratings.ru
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