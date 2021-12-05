Российские гандболистки одержали вторую победу на чемпионате мира, переиграв сборную Польши

Российские гандболистки победили сборную Польши во втором матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 26:23.

В составе сборной России самым результативным игроком стала правый полусредний Антонина Скоробогатченка, забросившая в ворота соперника пять мячей. У Польши лучшем бомбардиром в этой игре была Александра Росяк (восемь голов).

Напомним, в первом туре россиянки обыграл Камерун (40:18), а сборная Польши проиграла Сербии (21:25). Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой обеспечили себе выход в основной групповой этап чемпионата мира по гандболу, так как в него выходят три из четырех команд.

Матчи заключительного тура предварительного этапа пройдут 7 декабря. Россия сыграет с Сербией в 22:30 по московскому времени.