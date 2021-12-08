Женская сборная России по гандболу обыграла Сербию и вышла в основной раунд чемпионата мира

В заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по гандболу женская сборная России обыграла команду Сербии со счетом 32:22.

Эта победа стала третьей для россиянок в трех матчах, и они со стопроцентным показателем квалифицировались в основную стадию турнира с первого места в группе В.

Вместе с командой Людмилы Бодниевой право участия в первенстве планеты завоевали Сербия и Польшу. Лишь Камерун, не набравший очков, не смог преодолеть барьер предварительного раунда, проходившего в Италии.