Женская сборная России сыграла вничью со Словенией в матче основного раунда чемпионата мира

В первом туре основного раунда чемпионата мира по гандболу женская сборная России сыграла вничью с командой Словении - 26:26.

Отметим, что за 20 секунд до финальной сирены наши соперники вышли вперед, но в последней атаке сборной России удалось сравнять счет.

Ранее подопечные Людмилы Бодниевой одержали три победы в четырех матчах на турнире. Наша команда занимает второе место в группе I.

11 декабря российская команда сыграет с Черногорией.

Гандбол.

Чемпионат мира.

Группа I

Россия – Словения – 26:26 (14:15).