Россия выиграла у Черногории на чемпионате мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата мира победила команду Черногории.

Встреча завершилась со счетом 31:25 в пользу россиянок.

Напомним, наша команда без потерь прошла предварительный раунд и с четырьмя очками шагнула в основной, где тпеперь лидирует в своей группе.

Следующий матч сборная России проведет против француженок.

Добавим, что в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Финал турнира пройдет 19 декабря.