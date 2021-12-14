Бодниева назвала причины поражения России от Франции на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева назвала причины поражения команды в групповом турнире чемпионата мира от Франции.

«Не могу отчитывать девочек за характер и настрой, все хотели выиграть и бились до последней секунды. Сегодня Франция сыграла лучше, но в то же время ничем нас не удивила, просто мы не справились с поставленными задачами, физически не смогли с ними соперничать. Франция сыграла так, как ожидали, но мы должны были сыграть лучше. Играя с соперником уровня Франции, мы должны быть монолитной командой, действовать качественно, без перепадов и провальных отрезков, тогда сможем с ней соперничать», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 33:28 в пользу Франции.

Сборная России набрала семь очков, из которых четыре - на предварительном этапе и заняла второе место в группе.

В четвертьфинале наши девушки сыграют с командой Норвегии.