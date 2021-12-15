Трефилов объяснил, почему Россия проиграла Франции на чемпионате мира-2021 в группе

Заслуженный тренер России и бывший наставник женской национальной команды по гандболу Евгений Трефилов рассказал, чего не хватило российской сборной для того, чтобы на равных сражаться с француженками и не проиграть им на групповом этапе ЧМ-2021 (28:33).

«У французской команды был старый состав. В итоге и скорости соперницы показали лучше, и передачи у них оказались точнее. Поначалу мы доминировали, а потом всё встало на свои места. И самое страшное, что у нас идёт провал в защите. Их линейная шесть-семь мячей нам забила. Но эта проблема убирается только совместной работой», — заявил Трефилов в интервью RT.

Напомним, женская сборная России выступала в одной группе основного раунда ЧМ-2021 вместе со сборной Франции. В итоге в плей-офф оказались именно эти две сборные. 15 декабря состоится четвертьфинальная встреча со сборной Норвегией.