Евгений Трефилов: Мы хотим всего и сразу от обновленной команды

Заслуженный тренер России и бывший наставник национальной команды Евгений Трефилов поделился впечатлением от игры россиянок на групповом этапе. По итогам матчей квартета сборная вышла в плей-офф, где встретится в 1/4 финала с Норвегией.

«Спонтанно никогда ничего не бывает. Разве что какую-нибудь мужскую болезнь можно подхватить. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им надо поработать вместе. А мы хотим от них всё и сразу. С Олимпиады в Токио в основном составе осталось всего несколько человек. А остальное всё новое, свежее — пусть поиграют девчонки», — заявил Трефилов в интервью RT.

Напомним, женская сборная России выступала в одной группе основного раунда ЧМ-2021 вместе со сборной Франции. В итоге в плей-офф оказались именно эти две сборные. 15 декабря состоится четвертьфинальная встреча со сборной Норвегией.