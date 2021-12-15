Иранская гандболистка бесследно пропала во время чемпионата мира

Иранская гандболистка Шагайе Бапири исчезла из расположения сборной во время чемпионата мира. Об этом сообщает Sport.tv2.dk.

По информации источника, 30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана «бесследно пропавшей». Это подтвердила Международная федерация гандбола. Точные подробности исчезновения иранца пока неизвестны.

Полиция начала расследование и должна убедиться, что за этим нет никакого преступления.

Отметим, что Бапири, играющая на правом фланге, провела за национальную команду наибольшее количество игр на мировом первенстве.

Напомним, ранее четыре камерунские гандболистки пропали на чемпионате мира в Испании Камерунские гандболистки Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан пропали на чемпионате мира в Испании. Спортсменки не пришли на тестирование на коронавирус в отеле, где проживает команда.