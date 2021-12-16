Гендиректор федерации по гандболу высказался о поражении женской сборной России на чемпионате мира

Генеральный директор федерации гандбола России Лев Воронин отреагировала на поражение женской национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира от Норвегии.

«Есть достаточно много факторов, чтобы оценивать выступление нашей сборной. Да, многие вещи не получались, но наша конечная цель - это олимпийские игры в 2024 году. Ради нее мы и работаем», - приводит слова Воронина «РБК Спорт».

Напомним, что встреча, проходившая в Испании, завершилась со счетом 28:34.

В полуфинале норвежцы сыграют против Испании, ранее оказавшейся сильнее Германии. В другой полуфинальной паре сразятся Дания и Франция.