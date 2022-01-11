Назван состав мужской сборной России на чемпионат Европы по гандболу

Сборная России по гандболу назвала состав мужской команды на чемпионат Европы по гандболу.
Как сообщает Федерация гандбола России, на турнире нашу команду представят следующие игроки:
Вратари: Андрей Верещагин (»Пермские медведи»), Артём Грушко (»Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА);
Левые крайние: Роман Остащенко (»Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА);
Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба - «Чеховские медведи»);
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич (»Виктор»);
Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба - «Чеховские медведи»);
Левые полусредние: Михаил Виноградов (»Брегенц» Австрия), Евгений Дземин (»Чеховские медведи»), Сергей
Марк Косоротов (»Висла», Польша), Дмитрий Санталов (»Мешков Брест», Белоруссия);
Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников (»Висла», Польша).
Напомним, континентальное первенство пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. На групповом этапе соперниками россиян станут команды Литвы, Словакии и Норвегии.
источник: Федерация гандбола России (ФГР)