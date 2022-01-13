Сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по гандболу, обыграв Литву

В первом туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России обыграла команду Литвы.
Встреча проходила в Кошице и завершилась со счетом 29:27 в пользу россиян.
В следующем туре нашей команде предстоит сразиться с Норвегией, а завершат групповую стадию россияне матчем против хозяев турнира - команды Словакии.
Напомним, в четвертьфинал из каждой группы выходят по две лучшие команды.
Чемпионат Европы
Группа F
1-й тур
Россия - Литва - 29:27 (14:9, 15:18)
источник: «Советский спорт»