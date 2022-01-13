Евгений Трефилов - об игре сборной России на ЧЕ по гандболу: Бог не выдаст, свинья не съест

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал поддержать мужскую национальную команду, с победы стартовавшую на чемпионате Европы.

«Не надо принижать нашу сборную. А то мы сразу начинаем говорить: мы тем проиграем, мы этим проиграем. Ничего подобного. Появится командный дух, и он нам поможет. И ведь Литва в Советском Союзе была представлена сильными клубами: ребята, у которых не получалось в баскетболе, шли в гандбол и играли здорово. Да, может быть, сейчас у них нет великих игроков, но традиции остаются традициями и эту сборную нельзя недооценивать. Я желаю нашей сборной только успехов и побед. Надо добавлять от игры к игре. Бог не выдаст, свинья не съест. Надо на каждый матч выходить драться и ни в коем случае не опускать руки», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, в первом матче Россия обыграла Литву со счетом 29:27.

В следующем туре нашей команде предстоит встретиться с Норвегией, а заключительный матч россияне проведут против хозяев турнира - словаков.

Из каждой группы в четвертьфинал выходят по две сильнейшие команды.