В сборной России по гандболу на чемпионате Европы зафиксирован случай заражения коронавирусом

Левый полусредний сборной России по гандболу Евгений Дземин сдал положительный тест на коронавирус на проходящем в Венгрии и Словакии чемпионате Европы.
По информации Федерации гандбола России игрок чувствует себя хорошо, но будет вынужден провести на карантине пять дней согласно регламенту турнира.
Тесты всех остальных представителей российской команды оказались отрицательными.
Напомним, 15 января команда Велимира Петковича в рамках второго тура группового этапа сыграет против Норвегии.
В своем первом матче россияне одолели команду Литвы со счетом 29:27.
источник: Федерация гандбола России (ФГР)