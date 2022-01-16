Россия обыграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу сборная России нанесла поражение команде Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 23:22. Эта победа стала второй подряд для россиян после успеха в матче с Литвой на старте турнира.

Таким образом, наша команда набрала четыре очка и практически гарантировала себе выход в четвертьфинал.

В последнем туре подопечным Велимира Петковича предстоит встретиться с одними из хозяев первенства - словаками.

Чемпионат Европы

Групповой этап

2-й тур

Норвегия - Россия - 22:23 (12:14, 10:9)