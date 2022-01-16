Россия обыграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу сборная России нанесла поражение команде Норвегии.
Встреча завершилась со счетом 23:22. Эта победа стала второй подряд для россиян после успеха в матче с Литвой на старте турнира.
Таким образом, наша команда набрала четыре очка и практически гарантировала себе выход в четвертьфинал.
В последнем туре подопечным Велимира Петковича предстоит встретиться с одними из хозяев первенства - словаками.
Чемпионат Европы
Групповой этап
2-й тур
Норвегия - Россия - 22:23 (12:14, 10:9)
источник: «Советский спорт»